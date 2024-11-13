До шести человек выросло число раненых в Горловке

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Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кадры из Горловки, которую накануне обстреляли боевики ВСУ. Снаряды разорвались в центральном районе города — около жилой многоэтажки и продуктового магазина. Кроме того, осколки попали по автобусной остановке, где находились люди. Чтобы увеличить радиус поражения, националисты применили кассетные боеприпасы.

По последним данным, ранения получили сразу шесть человек. Одному из них осколок попал в голову. Всем пострадавшим врачи оказали необходимую помощь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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