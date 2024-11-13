В Великобритании называли возможную дату выборов президента Украины

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Economist: президентские выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ruslan Kaniuka; 5-tv.ru

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Эту дату обсуждают киевские политики как самый ранний возможный вариант.

Президентские выборы на Украине могут состояться 25 мая следующего года. Об этом пишет британский журнал Economist.

По информации издания, эту дату обсуждают киевские политики как самый ранний возможный вариант. При этом газета уточняет, что официально Киев опровергает возможность проведения голосования во время боевых действий.

О том, что США готовят выборы на Украине в следующем году для смены Владимира Зеленского*, ранее сообщала Служба внешней разведки России. В ведомстве подчеркнули, что выдвижение кандидатов на возможных украинских выборах будет происходить по согласованию с Госдепом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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