Отплатили по-черному: Захарова указала на неблагодарность Германии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

Захарова уличила Германию в неблагодарности по отношению к России

Отплатили по-черному: Захарова указала на неблагодарность Германии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Россия способствовала объединению ФРГ, а сегодня Берлин активно поставляет Киеву оружие.

Германия отплатила России черной неблагодарностью за разрушение Берлинской стены и помощь в объединении ФРГ. С таким заявлением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила в эфире радио Sputnik.

«Немцы должны знать, что наша страна поддержала их в стремлении к объединению. Однако они отплатили нам черной неблагодарностью, поставляя оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться. Кроме того, они способствуют росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине», — подчеркнула спикер МИД.

Захарова указала и на еще один странный момент в поведении немецких властей. Те страны, которые когда-то выступали за развал Германии — Франция и Великобритании — сегодня Берлин называет своими союзниками.

Ранее 5-tv.ru побеседовал с экспертом, который указал на одну из главных проблем Германии. Несмотря на то, что Берлинская стена пала более 35 лет назад, между востоком и западом страны остаются разительные отличия.

Член палаты депутатов немецкой столицы Линдеманн выразил надежду, что будущее правительство ФРГ изменит направление во внешней политике и начнет отстаивать на международной арене интересы своих собственных граждан.

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