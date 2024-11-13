Народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали в реанимацию

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 39 0

Актера доставили в больницу в связи с обострением хронических заболеваний.

В Москве госпитализировали народного артиста РСФСР Василия Ливанова

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В Москве народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, актера доставили в одну из московских больниц в среду, 13 ноября, в связи с обострением хронических заболеваний. Предварительно, у него выявили желудочно-кишечное кровотечение.

При этом сын актера Борис Ливанов комментировать информацию о госпитализации отца отказался.

Это не первая новость за осень о госпитализации Василия Ливанова. Так, ранее сообщалось, что 29 сентября актера доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у него ишемический инсульт. Его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких после остановки сердца.

11 октября появилась информация, что актер все также находится в реанимации в тяжелом состоянии, но 15 октября его сын Борис Ливанов отметил, что отец вернулся домой и чувствует себя хорошо.

Во второй половине октября сообщалось о резком ухудшении состояния Ливанова. Однако его сын опроверг эти слухи.

Ранее 5-tv.ru писал, что актера Илью Носкова экстренно госпитализировали.

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