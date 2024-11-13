Народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали в реанимацию
Актера доставили в больницу в связи с обострением хронических заболеваний.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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В Москве народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Как рассказал собеседник, актера доставили в одну из московских больниц в среду, 13 ноября, в связи с обострением хронических заболеваний. Предварительно, у него выявили желудочно-кишечное кровотечение.
При этом сын актера Борис Ливанов комментировать информацию о госпитализации отца отказался.
Это не первая новость за осень о госпитализации Василия Ливанова. Так, ранее сообщалось, что 29 сентября актера доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у него ишемический инсульт. Его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких после остановки сердца.
11 октября появилась информация, что актер все также находится в реанимации в тяжелом состоянии, но 15 октября его сын Борис Ливанов отметил, что отец вернулся домой и чувствует себя хорошо.
Во второй половине октября сообщалось о резком ухудшении состояния Ливанова. Однако его сын опроверг эти слухи.
Ранее 5-tv.ru писал, что актера Илью Носкова экстренно госпитализировали.
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