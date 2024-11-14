«Это бред»: Дворцов опроверг слухи о причине смерти Коробкова-Землянского

Скончавшийся пресс-секретарь SHAMAN был уникальным человеком, признают те, кто был с ним знаком.

Умерший пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский чувствовал себя полным сил и энергии в последнее время. У него не было никаких вредных привычек. Об этом и многом другом продюсер Сергей Дворцов рассказал после церемонии прощания в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Тяжело, что Антон ушел. Это был настоящий патриот своей страны. Был всегда верен своему делу, своей работе, своему артисту SHAMAN <…> Антон всегда был добропорядочным человеком с открытой душой», — отметил Дворцов.

Он добавил, что журналист горел своей работой. Коробков-Землянский обладал невероятной выдержкой и никогда не изменял своим принципам.

«Антон — это пример для всех», — подчеркнул продюсер.

На церемонии прощания с Коробковым-Землянским присутствовало очень много известных людей, в том числе и SHAMAN. По исполнителю было видно, что он убит горем.

«Много было друзей. Он очень много с кем мог поделиться советами. <…> Человек полного такта. Такого такта, что, мне кажется, в нашей сфере мало таких людей в принципе», — подчеркнул Дворцов.

Антон Коробков-Землянский, по словам Сергея, чувствовал себя отлично в последнее время. У него не было никаких вредных привычек, он не пил и не курил.

«Все, что сейчас пишется и говорится о запрещенных веществах — это бред. Потому что человек он был на максимальной энергии. Он на таких волнах был работоспособности», — заметил продюсер.

Антон Коробков-Землянский ушел из жизни 9 ноября, в воскресенье. Ему было 40 лет. Официально причину смерти не объявляли, но предварительно речь идет об инфаркте миокарда.

Известно, что Антон почувствовал себя плохо в субботу вечером. Они находились дома с женой. Та вызвала скорую, однако прибывшим медикам спасти мужчину не удалось. У пресс-секретаря SHAMAN осталось двое маленьких детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN приехал проститься со своим пресс-секретарем Коробковым-Землянским.