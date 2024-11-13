Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Эти меры позволят владельцам кафе и ресторанов сэкономить денежные средства на демонтаже и монтаже летних веранд.

Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Владельцам летних веранд разрешили оставить установленные конструкции после окончания сезона и использовать их круглогодично. Соответствующее постановление подписал мэ Москвы Сергей Собянин, пишет mos.ru.

При этом владельцы обязаны обеспечивать безопасность веранд, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров. Кроме того, конструкции не должны препятствовать работе уборочной техники. Если требования не будут соблюдаться, Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы вправе принять решение о демонтаже конструкций.

Возможность сохранить сезонные веранды зимой снизит финансовую нагрузку на заведения общепита, поскольку у владельцев не будет расходов на осенний демонтаж и весенний монтаж сооружений.

Впервые такую меру поддержки, но без права эксплуатации конструкций реализовали в зимний период 2022/2023 года. Тогда ею воспользовались владельцы 276 сезонных веранд. А в зимнем сезоне 2023/2024 года — уже 310.

Этой зимой веранды впервые смогут продолжить работу. При создании комфортных условий для посетителей и предложении соответствующего меню это сделает московские кафе и рестораны более популярными.

Практика зимней эксплуатации сезонных веранд распространена во многих городах мира, в том числе расположенных в северных широтах.

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