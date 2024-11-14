Два взрыва у зданий Верховного суда в Бразилии устроил террорист-смертник

Два взрыва в столице Бразилии у зданий Верховного суда и Палаты депутатов устроил один человек — 59-летний Франсиско Вандерли Луис, некогда кандидат в депутаты муниципалитета Санта-Катарина от Либеральной партии. Он выдвигался в 2020 году, но не набрал достаточного количества голосов. А теперь отправился в центр Бразилиа, чтобы расправиться с неугодными ему политиками.

Сразу после поджога автомобиля на парковке неподалеку от Верховного суда он бросил взрывчатку в здание и подорвался у входа, сообщается в материале портала Metropoles. Заминированная машина также принадлежала Луису. Примечательно, что смертник предупреждал о своих намерениях — соответствующие записи появлялись в его социальных сетях под ником Тиу Франса.

«Поиграем? Федеральная полиция, у вас есть 72 часа, чтобы обезвредить бомбу в доме коммунистов: Уильяма Боннера, Жозе Сарни, Жералду Алкмина, Фернанду Энрике Кардозу», — писал террорист.

В одном из постов Луис обещал, что его «игра» закончится 16 ноября. Неизвестно, были ли у него сообщники, и нарушит ли смерть преступника его планы. Тело Франсиско было полностью изуродовано огнем, взрывной волной мужчину отбросило на несколько метров, где он и остался лежать на тротуаре.

Два взрыва с разницей в 20 секунд накануне прогремели в разных точках площади Праса-дос-Трес-Подерес, к которой помимо суда примыкает рабочая резиденция президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Пресса отмечала, что в это время парламент рассматривал поправку, расширяющую налоговые льготы для церкви. Персонал Верховного суда эвакуировали, на место прибыли сотрудники экстренных служб. В соцсетях стали появляться кадры очевидцев. Полиция инициировала расследование и подключила к работе другие ведомства.

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