Рэпер Гуф не стал обжаловать введенный судом запрет определенных действий

Скандально известный рэпер Алексей Долматов, прославившийся под псевдонимом Гуф, не стал обжаловать в апелляции наложенный на него запрет определенных действий. Об этом в разговоре с 5-tv.ru рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин.

В ночь на 23 октября популярного артиста задержали в банном комплексе в Подмосковье. Известно, что музыкант влез в драку с братом владельца, который оказался полицейским.

Было возбуждено уголовное дело в отношении знаменитости. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». А до этого на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство.

В ночь на 23 октября музыканта задержали в банном комплексе в Подмосковье. Артист подрался с братом владельца, который оказался полицейским. Было возбуждено уголовное дело. Долматова также допросили по статье о грабеже, по которой предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.

Наро-Фоминский городской суд Москвы 25 октября избрал в отношении рэпера меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас артист находится в реабилитационном центре, курс лечения которого рассчитан на 28 дней.

После восстановления Гуфу предстоят очные ставки и продолжение расследования. После инцидента, как сообщила возлюбленная рэпера Разият Салахова, он лег в реабилитационный центр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с оскандалившимся Гуфом.