Суд оштрафовал рэпера Noize MC* на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Тверской районный суд Москвы назначил рэперу Ивану Алексееву*, выступающему под псевдонимом Noize MC, штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Об этом сообщили 5-tv.ru в инстанции.

Административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России в отношении Алексеева был зарегистрирован 25 октября. Рассмотрен он был на заседании в четверг, 14 ноября.

В список иноагентов Noize MC был внесен в ноябре 2022 года. В июне 2023-го Кузьминский суд Москвы оштрафовал музыканта на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Он не указал свой статус при публикации поста в Сети.

В ноябре Алексеева снова оштрафовали на 30 тысяч рублей. В тот раз певец не представил уполномоченному органу иноагентскую отчетность в необходимый срок.

Летом текущего года активисты «Зова народа» потребовали возбудить против Noize MC уголовное дело за оправдание терроризма. Дело в том, что музыкант во время концерта в Испании вышел на сцену в футболе с символикой украинского националистического батальона «Азов»**. На совести этих боевиков — множество жестоких преступлений в Донбассе. Из-за этого музыканта потребовали внести в список террористов и экстремистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд зарегистрировал жалобу блогера Анастасии Ивлеевой по делу о дискредитации армии РФ. Свое негативное отношение к СВО она высказала в соцсетях.

* — признан иноагентом в РФ

** — террористическая организация, запрещена в России