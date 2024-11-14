Миссия для освоения дальнего космоса: в Москве завершился эксперимент SIRIUS-23

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В Москве завершился эксперимент космического значения SIRIUS-23

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Добровольцы провели внутри модуля, имитирующего полет на Луну, почти год.

В Москве завершился эксперимент космического значения SIRIUS-23. Это была имитация полета к Луне. Шесть добровольцев целый год провели в изоляции. Они находились внутри модуля, который имитирует космический корабль.

В рамках миссии участники вышли на орбиту Земли, перелетели на окололунную и провели там почти год, успев за это время несколько раз высадиться на поверхность спутника

Организаторы в рамках эксперимента изучали способы преодоления конфликтов, которые будут возникать при освоении дальнего космоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России разработали мобильный терминал спутниковой связи. Устройство способно обеспечить высококачественную передачу данных в любой точке страны за счет использования орбитальной группировки спутников.

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