Тайное становится явным: в деле об убийстве Талькова появились новые детали

Автор книги о Талькове утверждает, что убийца не тот, на кого более 30 лет назад указало следствие.

В деле об убийстве певца Игоря Талькова появились сенсационные детали. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на автора книги «Московская копоть. История коптевской ОПГ. Тайна гибели Игоря Талькова» Андрея Шамо.

Он утверждает, что концертный директор певца Валерий Шляфман не является убийцей. По версии Шамо, выстрелил в Талькова любовник и по совместительству директор певицы Азизы Игорь Малахов. Он, кстати, в те времена состоял в преступной группировке.

«На суде в Санкт-Петербурге нет самых главных свидетелей — таких, как Азиза и Лена Кандаурова, — которые все видели и знают. Неделю назад мы случайно встретились с Сергеем Ломовым — это офицер МВД. Он был у истоков с самого начала дела по убийству Талькова. Он тот самый человек, к которому обратился директор Азизы Игорь Малахов, когда был в бегах. Ломов мне сказал: „Мне сам Игорь делал признание. И я четко знаю, что убил он“. Больше скажу, многим известным людям Малахов признавался в убийстве: „Да, это я стрелял в Талькова“. Ломов на детекторе лжи давал показания на федеральном канале об этом», — отметил Шамо.

Автор книги добавил, что он единственный в России занимается этим преступлением. Он признался: знает по секундам, так как Шляфман рассказал ему все, как было. На протяжении трех десятилетий об этой ситуации многие боялись говорить, а Шамо оказался первым, кто осмелился публично вспомнить шокирующие подробности.

Убийство Талькова произошло при загадочных обстоятельствах. 6 ноября 1991 года Малахов и Азиза приехали в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в сборном концерте в «Юбилейном». В списке выступающих было много звезд. Одним из них был Игорь Тальков, перед ним, собственно, Азиза.

Возлюбленного певицы такой расклад не устроил, — он хотел, чтобы Азиза выступила после Талькова. Возник конфликт, Малахов достал пистолет и выстрелил. Однако версия следствия была и остается иной: стрелял директор певца Валерий Шляфман.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Наташа Королева в суде рассказала о дне убийства Талькова. Она утверждает, что ничего не видела и не слышала в тот день. По ее словам, была информация о том, что Тальков ранен и его увезли, но в подробности никого не посвящали. О смерти певца Королева узнала из новостей на следующий день.