Праздника не будет? Зафиксирован серьезный рост цен на новогодние елки

Импортные живые деревья подорожали в два раза.

Россияне в этом году могут потратить 15 миллиардов рублей на живые новогодние елки. Спрос на них, по оценкам маркетологов, постепенно снижается.

А вот цены, наоборот, ползут вверх. Импортные деревья за последние годы подорожали в два раза. Всему виной санкции и нарушенная логистика.

За метровую датскую ель или шотландскую пихту придется заплатить от шести тысяч рублей. Но основная доля рынка — больше 95% — остается за деревьями, выращенными в России. А стоят они в четыре раза дешевле импортной.

«В этом году цена на российскую елку будет примерно 1200, максимум 1500 рублей за метр. Кстати, это рост почти на 30-50%. В прошлом году была цена за елку — тысяча рублей за метр. Это весьма серьезный рост. Но в любом случае обычная двухметровая красавица будет стоить три тысячи рублей», — говорит маркетолог Игорь Качалов.

В продажу ели поступят уже через месяц. В Москве и Петербурге новогодние базары традиционно откроют в двадцатых числах декабря.