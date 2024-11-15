Опасные килограммы: как лишний вес может провоцировать рак кишечника

Людям после 40 лет рекомендуется обследоваться каждые четыре года.

У полных мужчин риск развития рака выше на 50%. Об этом изданию Газета.ру рассказал руководитель онкоцентра врач-онколог, профессор Александр Серяков.

По его словам, особое внимание на здоровье пищеварительного тракта нужно обращать полным мужчинам среднего и пожилого возраста. Дело в том, что в жировой ткани человека с лишним весом слишком много цитокинов. Накапливаясь в организме, эти вещества провоцируют воспалительные процессы в кишечнике, что становится благоприятной средой для развития опухоли.

Раку могут способствовать нарушения в обмене веществ, которые связаны с ожирением. Примером таких изменений в работе организма является сахарный диабет. Повышение глюкозы в крови приводит не только к прибавлению килограммов, но и мутациям в разных жизненно важных органах, кишечник не исключение.

Серяков еще подчеркнул связь развития рака с гормонами. Ожирение провоцирует острый дефицит адипокинов и гуанилина. Это гормоны-защитники, которые оберегают организм от многих заболеваний и участвуют в обновлении здоровых клеток слизистой оболочки кишечника.

«Вот почему я рекомендую полным людям как можно скорее переходить на сбалансированную диету, отказаться от вредных привычек и повысить физическую активность, чтобы вес начал понемногу уходить. Это поможет избежать многих проблем, прежде всего, онкологических заболеваний», — говорит врач.

Кроме того, важно регулярно проходить обследования, особенно после 40 лет, с интервалом три-четыре года. Если у родственников были случаи заболевания раком, то периодические проверки организма нужно начинать в более раннем возрасте.

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