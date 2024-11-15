Противник вакцин: Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения

Эфирная новость 19 0

Дональд Трамп выдвинул Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения

Фото, видео: Reuters/Rebecca Cook; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший демократ уже пообещал избавить ведомство от коррупции и провести там серьезные изменения.

Дональд Трамп объявил, кто займет пост министра здравоохранения в новой администрации. Его выбор пал на бывшего демократа и противника применения любых вакцин Роберта Кеннеди-младшего. Кеннеди-младший уже пообещал избавить ведомство от коррупции и провести там серьезные изменения.

Помимо этого, Трамп анонсировал назначение губернатора Северной Дакоты Дугласа Бергама министром внутренних дел. Глава штата ранее был его соперником на праймериз, однако позже перешел на его сторону.

В то же время Илон Маск начал искать сотрудников в новый Департамент государственной эффективности прямо в своей же соцсети. Вместе с тем, СМИ сообщают, что предприниматель успел встретиться с постпредом Ирана при ООН и обсудить с ним пути улучшения отношений двух стран.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
99.02
0.65 104.50
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
«Предмет гордости»: Путин отметил важную роль космоса в экономике России
14:35
Противник вакцин: Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения
14:22
Как в сериале: Седокова после месяца в одиночестве передумала разводиться
14:10
Краснов: в 2024 году прокуроры взыскали более 400 млрд рублей за ущерб природе
14:07
Песков назвал проблему работы YouTube неприоритетной для россиян
13:55
Вероятность есть: в каких числах ноября на Землю обрушатся магнитные бури

Сейчас читают

«Он может со мной посоветоваться»: Снаткина раскрыла, кто в доме хозяин
«Мимо проходил»: Киркоров вспомнил про «голую вечеринку» и потребовал извинений от Ивлеевой
Коварство Вселенной и большие риски: что таит Бобровая Луна 16 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп