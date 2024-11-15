Противник вакцин: Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения

Бывший демократ уже пообещал избавить ведомство от коррупции и провести там серьезные изменения.

Дональд Трамп объявил, кто займет пост министра здравоохранения в новой администрации. Его выбор пал на бывшего демократа и противника применения любых вакцин Роберта Кеннеди-младшего. Кеннеди-младший уже пообещал избавить ведомство от коррупции и провести там серьезные изменения.

Помимо этого, Трамп анонсировал назначение губернатора Северной Дакоты Дугласа Бергама министром внутренних дел. Глава штата ранее был его соперником на праймериз, однако позже перешел на его сторону.

В то же время Илон Маск начал искать сотрудников в новый Департамент государственной эффективности прямо в своей же соцсети. Вместе с тем, СМИ сообщают, что предприниматель успел встретиться с постпредом Ирана при ООН и обсудить с ним пути улучшения отношений двух стран.