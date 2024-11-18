После модернизации «Мосфильм» стал крупнейшей киностудией в Европе

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Несмотря на колоссальное давление и санкции, Россия продолжает развивать мегапроекты.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина

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События только этой недели: Россия на саммите АТЭС в Перу, Россия на «Зеленом саммите» в Баку. Наконец, на саммит «Большом двадцатки» в Бразилии нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел Лавров.

Российское искусство и литература неотъемлемая часть мировой культуры. Чем ближе новогодние праздники, тем громче музыка Чайковского из «Щелкунчика» будет напоминать об этом. На последнем Каннском кинофестивале «Золотую ветвь» взял фильм американского режиссера с российскими актерами и пропитанный русскими же образами. Картина «Анора» считается одним из главных претендентов и на «Оскар» в этом году.

Несмотря на колоссальное давление и санкции, Россия продолжает развивать мегапроекты. Так, как рассказал президенту директор «Мосфильма», нам удалось построить флагмана индустрии.

«Мосфильм» — крупнейшая студия Европы и мира?» — поинтересовался Владимир Путин.

«Европы — точно. В мире мы не уступаем Warner, Universal. Другое дело, что таких студий пять в Голливуде, а у нас одна. Но с точки зрения объемов, я был на Universal, на Warner, мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим их», — пояснил советский и российский кинорежиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карэн Шахназаров.

«Извините, пожалуйста, в Европе точно самая крупная?»

«В Европе — самая крупная. И сегодня, я думаю, самая оснащенная. Нам удалось модернизироваться. По окончании этого проекта можно сказать, что это во многом вообще новая студия».

«Очень хорошо», — резюмировал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошло празднование 100-летия легендарной киностудии.

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