Всегда на высоте: «Мосфильму» исполнилось 100 лет

«Мосфильм» отмечает 100-летний юбилей. Поздравления коллективу и ветеранам одной из старейших киностудий страны направил президент РФ Владимир Путин, отметив богатую историю и достижения выдающихся режиссеров и актеров, операторов и художников, которые задали высочайшую планку профессионального мастерства…

Специально к юбилею зрители определили лучший фильм, и первую строчку в рейтинге заняли «Джентльмены удачи». О том, как отмечают большую дату и как снимают современные блокбастеры — расскажет корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Первый советский боевик, первая народная музыкальная комедия, шедевры 1960-х годов и кино, которое пересматривают зрители по сей день. Все это — «Мосфильм», символом которого после 1937 года стала скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», ее копия стоит на первом этаже главного корпуса киностудии.

Сегодня это целый киногород с натурными декорациями, павильонами для монтажа, озвучивания, обработки пленки и музеем. А 100 лет здесь ничего подобного не было: два киноателье, которые после слияния стали первой Госкинофабрикой.

Главный вход сейчас находится возле музея «Мосфильма», а изначально он был напротив первого павильона. И было-то их всего четыре. Впрочем, за столетие «Мосфильм» разросся аж до 17 павильонов.

К 100-летию в музее как раз открылась новая выставка, на которой можно увидеть разные талисманы «Мосфильма», например, того самого бронзового пегаса из «Служебного романа», который также появлялся и в фильме «Бриллиантовая рука».

«Экскурсии по музею и не только по музею, но и по киностудии, проходят каждый день. Причем от десяти экскурсий до 30», — рассказала заведующая музеем киноконцерна «Мосфильм» Елена Морозова.

В зале выставлены костюмы, фотографии, вырезки из газет и огромный макет киностудии. История показана в лицах, предметах и больших событиях.

В 1930-е годы до «Мосфильма» не ходил ни один общественный транспорт. Приходилось добираться самостоятельно. Либо на велосипедах, либо на телегах. Тогда мосфильмовцы решили собрать денег. Тащили медь: ложки, вилки, тазы, чтобы сделать провода. Таким образом начал ходить троллейбус номер семь.

Расцвет студии пришелся на времена Андрея Тарковского, Георгия Данелия, Никиты Михалкова, Леонида Гайдая. Список может быть бесконечным. Фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова получил первую каннскую золотую ветвь, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Война и мир» Сергея Бондарчука удостоились «Оскара». Как, кстати, и фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала», который был создан при участии Мосфильма, вот почему «Оскар» хранится тут.

«Куросава снял замечательную картину. Я помню его — по коридорам ходил. В черных очках, худой такой. Он снял выдающуюся картину. И самое главное, в ней так много русского духа. Она такая русская по своей сути», — сообщил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Карен Шахназаров — режиссер, который сделал «Мосфильм» одной из самых технологически мощных студий в Европе. Он пришел в 1998 году, когда после перестройки и неспокойных 1990-х производство находилось в упадке.

«Мосфильм» был в тяжелом состоянии. Все было запущено. Собаки бродили по коридорам. В 1994 году я снимал фильм «Американская дочка». Я снимал его в Америке, в Сан-Франциско, а монтировал, что называется, пост-продакшен, здесь, на «Мосфильме». Это была единственная картина на всю студию», — отметил Карен Шахназаров.

Сейчас же съемочными павильонами «Мосфильма» пользуются для самых масштабных картин. Так, для военной драмы «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева здесь был построен огромный зал, где проходил знаменитый суд над нацистскими преступниками.

«Это была большая двухъярусная декорация, сложное сооружение. И „Мосфильм“ как всегда оказался на высоте. Я желаю только одного — процветания», — отметил режиссер Николай Лебедев.