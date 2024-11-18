«Управленческая революция»: Трамп и его команда бросают вызов старой бюрократии

Новый президент затеял не косметический ремонт, а кардинальную перестройку американского госаппарата.

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает расставлять кандидатов на ключевые посты в Белом доме и федеральном правительстве. Почти каждое назначение шокирует и вызывает недоумение, причем как в стане сторонников, так и среди противников нового президента.

В глаза бросается и поспешность, даже лихорадочность, с которой формируется команда Трампа. Менее чем за две недели после выборов на значимые должности в правительстве назначены уже около 20 человек. Названы, в частности, имена будущих министра обороны, генпрокурора, госсекретаря, главы департамента внутренней безопасности, директора ЦРУ.

«В США назревает управленческая революция, перестройки всей системы управления страной», — уверен российский политолог и журналист Юрий Светов.

Маск и Рамасвами против «глубинного государства»

О том, что Трамп затеял не косметический ремонт, а кардинальную перестройку американского госаппарата, свидетельствует не только назначение на ключевые посты неожиданных персон, но и создание новых управленческих структур и департаментов.

Одним из таких возникших с нуля ведомств стал Департамент эффективности государственного управления, во главе которого Трамп поставил миллиардеров Илона Маска и Вивека Рамасвами, активно поддержавших его на выборах президента.

Предполагается, что бизнесмены будут консультировать Белый дом по вопросам «устранения правительственной бюрократии, сокращения избыточных нормативных актов, уменьшения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств».

На практике, считают эксперты, задача возглавляемого Маском и Рамасвами ведомства будет заключаться в том, чтобы помогать новому лидеру страны в борьбе с пресловутым «глубинным государством» (deep state) — проникшей в мельчайшие поры госаппарата махровой, погрязшей в коррупции бюрократией, которая создала Трампу массу проблем и обнулила многие результаты его деятельности в первый президентский срок.

Систему пора менять

По мнению Светова, полная зачистка и переформатирование управленческой структуры США — это не блажь эксцентричного миллиардера и не желание отомстить демократам. Как бизнесмен и опытный управленец, Трамп понимает, что американский госаппарат в его нынешнем виде не просто неэффективен, а недееспособен.

Об этом наглядно говорят факты: дефицит бюджета США достиг фантастических 34 триллионов долларов, государственные программы не реализуются, через дырявую границу бесконтрольно текут массы мигрантов, инфраструктура и городское хозяйство во многих регионах изношены.

Даже гордость и основа экономики США — военно-промышленный комплекс — пришел в упадок: американская армия до сих пор не имеет гиперзвукового оружия, которое уже есть в арсенале России и Китая, один из столпов индустрии корпорация Boeing находится на грани краха и закрытия, сдача новых образцов оружия постоянно откладывается и резко дорожает.

«Все это говорит, что надо менять систему управления. И менять революционным путем: назначать в администрацию людей по деловым качествам, а не по тем причинам, по которым Карин Жан-Пьер стала пресс-секретарем Белого дома — не за профессиональные заслуги, а потому, что лесбиянка* и темнокожая. И множество назначений (в администрации США — Прим. ред.) происходили именно по этим критериям», — отметил Светов.

Символом провала подобной кадровой политики стало выдвижение в президенты США Камалы Харрис, добавил политолог. Он подчеркнул, что выбор на ее кандидатуру пал не потому, что она великолепный управленец с четкой программой развития страны, а потому, что она женщина, темнокожая, имеет азиатские корни и поддерживает повестку ЛГБТ*. То есть по причинам, не имеющим никакого отношения к ее профессиональным и деловым качествам, которые в первую очередь необходимы руководителю.

«И вот Трамп хочет совершить эту управленческую революцию, а для этого ему надо искать других людей», — пояснил эксперт.

Предвестник революции

По словам Светова, появление Илона Маска в команде избранного президента еще на этапе предвыборной кампании стало явным предвестием той самой управленческой революции, которую задумал Трамп.

«Помните, что сделал Маск, когда купил Twitter (сейчас соцсеть Х — Прим. ред.)? Он начал резкие сокращения, убрал ненужные структуры, снизил расходы. Начались вопли, что Маск якобы губит Twitter, однако соцсеть сейчас работает замечательно, число подписчиков выросло. То же самое Маск теперь должен проделать во всех управленческих структурах США», — пояснил политолог.

Удастся ли Маску с помощью Рамасвами так же эффективно навести порядок в американском госаппарате, как ранее он это сделал в Twitter? Это большой вопрос, считает Светов.

Он отметил, что главной задачей команды миллиардеров будет не только определить неэффективные и подлежащие оптимизации структуры, но и преодолеть сопротивление работающих там людей — представителей того самого «глубинного государства», которые годами сидят на своих должностях и не желают ничего менять.

К слову, даже в команде самого Трампа, похоже, не все готовы к резким переменам, которые продвигает Маск. Известно, что инициативность и рвение, с которыми миллиардер приступил к выполнению обязанностей на государственной должности, уже снискали ему недоброжелателей среди сторонников нового президента. Все дело в том, что Маск стремится охватить едва ли не все сферы работы госаппарата, то есть, попросту говоря, сует нос не в свои дела, чем вызывает раздражение среди соратников Трампа.

В Киеве загрустили, в Москве учли

Расстановки, произведенные новым президентом на другие ключевые посты в правительстве, тоже вызвали неоднозначную реакцию как в самих Штатах, так и в других странах.

Так, назначение на пост главы Госдепа сенатора от Флориды Марко Рубио повергло в шок и печаль киевский режим. Потомок кубинских иммигрантов и первый латиноамериканец на посту госсекретаря США ранее открыто выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и против выделения военной помощи Киеву. Также он отрицал возможность вступления Украины в НАТО.

В то же время Рубио известен негативной риторикой в адрес российских союзников: Ирана, Кубы, Венесуэлы и КНДР.

Советником Трампа по нацбезопасности, по всей видимости, станет Майк Уолтц — конгрессмен также от Флориды, ветеран спецназа, участвовавший в боевых действиях в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке.

После службы Уолтц сделал карьеру в Пентагоне и занимал пост советника вице-президента Дика Чейни по контртерроризму. Также он известен как бизнесмен и телекомментатор.

Уолтц считается единомышленником Рубио в том, что касается отношения к российско-украинскому конфликту. Он тоже выступал против военной помощи Киеву, но при этом призывал ввести «реальные санкции» против российской энергетики, чтобы принудить Москву к переговорам.

Претендующий на посты министра юстиции и генерального прокурора Мэтт Гетц также представляет штат Флориду. В прошлом году он вместе с другими конгрессменами призывал перестать поддерживать Украину и содействовать заключению мира. Также Гетц был одним из главных инициаторов снятия с должности спикера палаты представителей Кевина Маккарти — одного из известных американских «ястребов», который требовал вывода российских войск с территории Донбасса и критиковал президента США Джо Байдена за проволочки в выделении военной помощи Киеву.

Особо Гетц прославился после того, как отказался вставать и аплодировать главе украинского режима Владимиру Зеленскому на его выступлении в американском Конгрессе в 2022 году.

Кроме того, несколько месяцев назад Гетц публично заявил, что Украина уже не сможет отобрать Крым у России. Конгрессмен подчеркнул, что Крым и Донбасс — это недостижимая цель, а попытки присоединить их обратно к Украине принесут лишь смерти и разрушения.

«Фавориты Кремля» в команде Трампа

В числе назначенных Трампом членов правительства есть и совсем неожиданные имена, вызвавшие откровенное недоумение даже среди сторонников нового президента. При этом речь идет о критически важных государственных постах.

Так, пост министра обороны займет 44-летний Пит Хегсет — ведущий телеканала Fox News. В свое время он проходил военную службу в Ираке, Афганистане и на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, а уйдя в отставку в звании майора, стал работать на телевидении и вести общественную деятельность в ветеранских организациях. К слову, в первый срок Трампа Хегсет рассматривался в качестве министра по делам ветеранов.

Эксперты отмечают, что у Хегсета отсутствует какой-либо управленческий опыт, а его армейского прошлого будет явно недостаточно для руководства военным ведомством с 850-миллиардным бюджетом и трехмиллионным штатом.

Кроме того, Хегсет «запятнал» себя симпатией к Владимиру Путину, называя российского президента «сильным человеком». Также будущий глава Пентагона яростно критикует введение гендерных стандартов в армии США и выступает против службы в ней представителей сексуальных меньшинств, что в современной Америке звучит дико. Многие уже высказали убеждение, что после назначения Хегсет проведет чистку в армии.

Неожиданным стало и назначение на пост директора Национальной разведки США ветерана войны в Ираке Талси Габбард, также имеющей неоднозначную репутацию.

С 2013 по 2021 год она занимала место в Конгрессе от Демократической партии, однако в 2022 году стала ярой сторонницей Трампа и перешла в стан республиканцев. В 2020-м Габбард планировала избираться на пост президента США, однако после того, как Хилари Клинтон назвала ее «фавориткой Кремля» за антивоенную позицию, выбыла из гонки и поддержала кандидатуру Джо Байдена.

Известно, что Габбард выступает против вмешательства США в дела других стран. В 2017 году она вызвала громкий скандал, встретившись с президентом Сирии Башаром Асадом. Как и Хегсета, Габбард обвиняют в симпатиях к России.

К слову, место в команде Трампа нашлось и для бывшего директора Национальной разведки США, занимавшего эту должность с мая 2020 года по январь 2021-го, Джона Рэтклиффа. Теперь он возглавит ЦРУ и станет, по словам Трампа, первым в истории США человеком, занимавшим две самые высокие должности в американской разведке. Именно Рэтклифф должен будет обеспечивать «мир с помощью силы», подчеркнул избранный американский президент.

Мигрантам объявят войну

Еще ряд назначений говорят о намерении Трампа самым жестким образом решить проблему нелегальной миграции. Так, место заместителя главы администрации по политическим вопросам займет старший советник и спичрайтер Трампа Стивен Миллер, известный жесткой позицией по вопросу миграции, вплоть до проведения массовых депортаций и ограничения даже легальной миграции в США.

Миллера также называют идеологом запрета на въезд в США граждан из некоторых мусульманских стран и практики разделения семей мигрантов.

Единомышленник Миллера Томас Хоган получил от Трампа должность «владыки границ». По всей видимости, конкретная должность для него еще не создана. Известно только, что проработавший в пограничной сфере более 30 лет Хоман будет отвечать за безопасность американских границ и депортацию нелегальных мигрантов.

Пост министра внутренней безопасности получит губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Она также занимает крайне радикальную позицию по вопросам миграции. Вплоть до того, что называла границу США с Мексикой «зоной военных действий», отправляла Нацгвардию штата на помощь Техасу в охране границы и отказывала федеральным властям в приеме афганских беженцев.

Кредиты придется отрабатывать

Фото, видео: Reuters/Jay Paul; @ РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru

По мнению декана ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александра Шатилова, Трампу на контрасте с администрацией Байдена необходимо продемонстрировать гражданам США, что его команда не просто работоспособная, но и патриотическая и не идеологизированная. Именно этим продиктован выбор кандидатов в правительство и госаппарат.

«Запрос на патриотизм в США до сих пор существует, несмотря на все леволиберальные политкорректные особенности предыдущей администрации. С одной стороны, Трамп демонстрирует разрыв с прежней командой, так как почти все люди, которых он назначил, — противники демократов. С другой стороны, он их продвигает в общественном мнении как профессионалов, специалистов. Демонстрирует, что реально пытается проводить в жизнь лозунг «Сделаем Америку снова великой», — пояснил эксперт.

Вместе с тем, считает Шатилов, инициативы Трампа и его команды будут сильно ограничены необходимостью учитывать интересы крупного бизнеса и «отрабатывать» кредиты, взятые на избирательную кампанию.

«Мы знаем, что американский бизнес очень сильно вложился в кампанию Трампа, а бизнес всегда хочет, чтобы ему все вернулось сторицей и желательно с прибылью. Поэтому определенным сдерживающим фактором для Трампа и его команды в продвижении их программы будут интересы и потребности крупного бизнеса. И некоторые моменты могут там не совпадать», — заключил Шатилов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о неожиданно всплывших фактах из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета.

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