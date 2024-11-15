Мама оставила одного: семимесячный младенец захлебнулся в ванной в Ленобласти

Родительница посадила ребенка в надувной круг и отошла по своим делам.

В Ленинградской области уголовное дело возбудили против женщины, которая оставила в ванне семимесячного ребенка. Младенец погиб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.

По информации ведомства, трагедия произошла в городе Бокситогорск 15 сентября. Местная жительница напомнила ванну и посадила туда семимесячного ребенка. Малыш находился в специальном надувном круге, оборудованном ремнями безопасности. Женщина ненадолго отлучилась из комнаты, а когда вернулась — ребенок лежал в воде головой вниз.

«От полученных травм младенец скончался в медицинском учреждении», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Следствию удалось собрать достаточное количество доказательств по возбужденному против матери уголовному делу по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело направлено в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о не менее шокирующем происшествии, которое произошло в городе Ковров Владимирской области. Молодая мать оставила годовалого ребенка одного в квартире на долгое время, от истощения малыш скончался. Обнаружив труп, женщина положила его в коробку и выкинула на улицу.