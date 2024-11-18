«Мечтаю вернуться»: Каштанова была потрясена съемкой на краю земли

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 96 0

Каштанова восхитилась съемкой в водах Северного Ледовитого океана

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для звезды российского кино такой опыт был впервые. И он оставил в ее душе глубокие приятные потрясения.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова рассказала об опыте фотосессии в водах Северного Ледовитого океана. Для знаменитости поездка в село Териберка Мурманской области была первой и, вероятней всего, не последней. После возвращения она задумалась вновь туда отправиться и показать красоты России и детям.

«Я не ожидала, что в принципе меня туда занесет. Возможно. Я безгранично благодарна Омару (Байрамов — стилист — Прим. ред.), что он показал мне вообще это. Это жемчужина, это фантастика. У меня были такие глубокие внутренние потрясения, позитивные от этого путешествия, от этого опыта: увидеть китов в открытом море, смотреть просто на Северный Ледовитый океан и понимать, что там впереди Северный полюс. Вот туда еще немного доехать, и ты на краю света», — призналась Каштанова в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

А также поведала — для нее красивее природы нет ничего. Она любит сливаться, соединяться с ней, наслаждаться красотами. Для актрисы это как отдельный способ медитации, расслабления, ухода от чего-то обыденного, бытового, поверхностного. Она рада, что Байрамов реализовал такой проект и смог соединить культуру с природой.

В заключение она призналась — по возвращению из путешествия она поделилась эмоциями с родными и близкими и захотела, чтобы в следующий раз туда она отправилась уже с детьми.

«Мечтаю туда вернуться. Я хочу показать моим детям. Наверное, они еще маловаты, но, как только подрастут, обязательно их туда свожу. Я им так много рассказываю про этих китов», — подытожила Каштанова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о худших воспоминаниях Софьи Каштановой о кино.

«Мечтаю вернуться»: Каштанова была потрясена съемкой на краю земли

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