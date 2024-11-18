Мрачное предзнаменование: в США на берег выбросило «рыбу Судного дня»

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В США на берег выбросило рыбу Судного дня

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ее появление считают предвестником катастрофы.

Предзнаменование Судного дня появилось на побережье США. В Калифорнии на сушу выбросило гигантскую рыбу. Ее размеры превышают три метра. Эту крайне редкую глубоководную особь называют сельдяным королем, и ее появление считают предвестником катастрофы.

Так, например, около 20 этих рыб выбросило на берег в 2011 году всего за несколько месяцев до самого мощного землетрясения в Японии. А на побережье США сельдяной король появился уже второй раз за год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно и в Австралии поймали «рыбу Судного дня».

 

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