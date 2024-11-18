Не откладывай на завтра: когда лучше гасить налоги

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 29 0

Зампред Надежда Школкина: налоги надо гасить как можно раньше

Не откладывай на завтра: когда лучше гасить налоги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В противном случае, штраф за неуплату может сильно ударить по карману.

Россияне, которые откладывают уплату налогов до последнего момента, могут не только забыть о сроках, но и получить штраф за его неуплату. Этим с РИА Новости поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Она отметила, что россияне, которые занимаются оплатой заблаговременно, совершают мудрый шаг.

Тем, кто обязан уплатить транспортный, земельный налог и налог на имущество физических лиц, следует поторопиться — окончательный срок наступает уже через неделю, до 2 декабря.

«В целом, я всегда придерживаюсь принципа — не откладывать ничего на завтра, если это можно сделать сегодня, особенно если это касается налогов или подачи деклараций. Да и сделать это сейчас можно максимально комфортно, в том числе через личный кабинет ФНС», — заключила она.

Сегодня у россиян есть возможность с легкостью разобраться с налоговыми вопросами благодаря приложению «Госуслуги». Кроме того, в этом году произошло важное нововведение для владельцев банковских вкладов: НДФЛ (налог на доходы физических лиц) начал начисляться на проценты по депозитам. Однако налог взимается только с суммы, превышающей 150 тысяч рублей по итогам прошлого года.

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