«Я прекрасно понимаю»: Елена Север рассказала, как распознать разлюбившего мужчину

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 2 680 0

Елена Север рассказала, что женщина чувствует, когда мужчина ее не любит

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Остывшие к второй половинке люди начинают вести себя иначе.

Певица и телеведущая Елена Север уверена, что каждая женщина чувствует, когда мужчина перестает ее любить. Об этом знаменитость рассказала 5-tv.ru в рамках концерта в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, организованного «Русской медиагруппой» (РМГ).

Иногда в жизни бывает так, что мужчина перестает любить свою избранницу. Это приводит к тому, что он начинает все больше лгать своей второй половинке.

«Вранье, изворотливость, предательство, несоответствие, когда говоришь одно, а делаешь другое — это все безусловно говорит о том, что человек не дорожит и не любит. Хотя я прекрасно понимаю, что, наверное, это свойство человеческого характера некоторых людей», — рассуждает телеведущая.

По ее мнению, рано или поздно женщина понимает, что ее не любят и относятся к ней не так, как она мечтала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе.

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