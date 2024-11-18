Учебный токамак для термоядерных исследований откроют в МИФИ

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Студенты и ученые со всей страны смогут сделать шаг к научному прорыву.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ запустят учебный токамак. Это установка, которая необходима для ядерного синтеза. А кроме того, это еще и шаг к созданию принципиально нового источника энергии.

Устройство поможет студентам и научным работникам со всей страны проводить полноценные термоядерные исследования. Еще одна важная функция у этой технологии — она позволит проводить эксперименты в области переработки ядерного топлива.

«Токамак выпускает альфа-частицы, которые разогревают плазму, в том числе и нейтроны. Вот эти нейтроны можно использовать для как раз инициации реакции деления в уране. Это та же самая схема использования токамака как источника нейтронов, который будет дожигать те миноры, которые образуются в отработанном ядерном топливе», — рассказал директор института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Андрей Кузнецов.

Ранее  5- tv.ru сообщал, что российские ученые отказались от предложения западных коллег продолжить работу в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) из-за двойных стандартов.

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