Суд Кабардино-Балкарии начал устанавливать факты геноцида народов СССР фашистами

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Суд КБР начал устанавливать факты геноцида народов СССР фашистами

Фото, видео: ТАСС; Telegram/Генпрокуратура России/genprocrf; 5-tv.ru

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Захватчики совершали страшные преступления во время оккупации региона.

Верховный суд Кабардино-Балкарии (КБР) начал исследовать письменные доказательства по делу о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в регионе в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ и опубликовала кадры из зала суда в Telegram-канале.

«В период оккупации в целях массового убийства советских граждан из числа мирного населения и советских военнопленных захватчиками были сформированы карательные батальоны. Репрессивные функции в Кабардино-Балкарской Автономной ССР проводились гестапо, командой СД-10, отрядами жандармерии и военными комендатурами», — сказал во вступительной речи прокурор КБР Николай Хабаров.

После этих слов суд начал исследовать архивные материалы уголовного дела Народного комиссариата госбезопасности Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической республики (АССР).

Заявление о признании геноцидом мирных жителей действия фашистов в Кабардино-Балкарской АССР в годы ВОВ прокуратура подала 8 октября по поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Как установило ведомство, в период оккупации, которая длилась с августа 1942 года по январь 1943-го, захватчики притесняли и угнетали мирных жителей, а также военнопленных. Вместе с тем фашисты нанесли огромный урон экономике региона. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля составил более 38 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Тульской области приступил в начале августа рассматривать иск о геноциде в годы ВОВ. В процессе принимают участие профильные специалисты. Местная прокуратура поддержала заявление, предоставив суду 12 томов материалов, подтверждающих массовые казни, истязания, пытки мирных жителей и военнопленных, а также расхищение и уничтожение материальных и культурных ценностей.

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