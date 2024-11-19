С шаманскими обрядами: группа «Пикник» готовит большой концерт в Москве

Уже 23 ноября музыканты выступят с новой программой «Один на один», которая посвящена выходу одноименного альбома.

Яркое мультимедийное представление, наполненное шаманскими обрядами и спецэффектами, ждет поклонников группы «Пикник». Один из самых известных в России рок-коллективов готовит большой концерт в Москве. Уже 23 ноября музыканты выступят с новой программой «Один на один», которая посвящена выходу одноименного альбома. За тем, как идет подготовка к грандиозному шоу, наблюдал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Неизменно мрачные и странные, но всегда окруженные ликующей публикой. Группа «Пикник» снова готова дать большой концерт. И это не тот случай, когда с музыкой нужно оставаться один на один.

«Один на один» — это их новая концертная программа, посвящена выходу одноименного альбома. Первый концерт тура сыграли в Выборгском замке. Кульминация — 23 ноября в Москве на ВТБ Арене. Этот зал они уже собирали.

У группы с полувековой историей гигантский гастрольный опыт. Но даже между концертами одного тура они собираются и доводят до совершенства каждый из элементов.

Яркое шоу, рассчитанное на многотысячные залы, рождается в скромной студии. Здесь группа оттачивает не только мелодические ходы, но и хореографию, видеомэппинг, чтобы на самом концерте все прошло как по нотам.

Композиция «Гитары тихие рыданья» — одна из центральных в новом альбоме, и самых необычных для «Пикника». Эдмунд Шклярский буднично признается: никакой магии, просто на рождение хита его может вдохновить даже простой гитарный эффект.

«Была гитара, скажем, с эффектом очень большой дилей, и потом появилась мелодия. Она латиноамериканская немножко», — говорит лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

Больше, чем рока, в репертуаре группы «Пикник» только мистической таинственности.

Трехрукий шаман оживает на стенах студии, чтобы потом перебраться в гигантский зал и камлать вместе с музыкантами для тысяч зрителей. Лазерное шоу, наполненное самыми сумасшедшими психоделическими образами, уносящими гостей концерта от серой повседневности в далекие миры, создает басист группы Марат Корчемный.

«Мы используем, допустим, два полотна. Одно на первом фланге прозрачное, сетка, и на втором плане светодиодный экран. И они вместе, в комплекте, создают трехмерную иллюзию какого-то мира. И он с некоторых точек, так скажем, если зажмуриться и открыть глаза, то получается, ты попал куда-то на Марс», — говорит бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный.

И поклонники от нового шоу ждут многого! Софья уже подобрала фиолетово-черный образ, и даже постер нарисовала сама!

«Мне сейчас 43, и эту группу я слушаю с 15. Это как встреча со старыми друзьями, и при этом это встреча с собой. Потому что через ту музыку, через вот эту обстановку… Там потрясающее шоу», — говорит поклонница группы «Пикник» Софья Саская.

Станислав Шклярский, сын фронтмена, на концерты «Пикника» тоже ходит с детства. А теперь играет в группе на клавишах. У него есть и собственный проект, во многом перекликающийся с «Пикником».

«У группы „Инкогнито“ есть песня „Инкогнито“, которую, собственно, папа иногда использует на своих концертах. То есть как раз в программе „Один на один“, которая будет в ВТБ представлена, мы будем петь совместно эту песню», — рассказывает клавишник группы «Пикник», сын Эдмунда Шклярского — Станислав Шклярский.

Шоу группы «Пикник» — это не просто концерт. Это мультимедийное представление, наполненное шаманскими обрядами и неземными спецэффектами. И 23 ноября тысячи поклонников вновь отправятся в путешествие к волшебным мирам через фиолетово-черные глубины музыкального космоса.