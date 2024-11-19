«Черный юмор помогает»: Майкл Джей Фокс рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Майкл Джей Фокс рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона

Майкл Джей Фокс о борьбе с болезнью Паркинсона: «Черный юмор помогает»

Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar

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Несмотря на безнадежность ситуации, знаменитость настраивает себя позитивно.

Звезда фильма «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс вот уже 30 лет борется с болезнью Паркинсона и, несмотря на постепенное ухудшение состояния, продолжает вести активный образ жизни и верить в лучшее. Более того, актер находит в себе силы на помощь людям, страдающим тем же недугом. Об этом он сказал в ходе ежегодного гала-концерта благотворительного фонда The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research.

По словам самого Факса, главным помощником стал для него юмор. Только способность посмеяться над собой спасает от депрессивных состояний и мотивирует добиваться больших результатов. От мрачных шуточек артиста может стать плохо, неловко, но именно они отвлекают от по-настоящему страшных мыслей.

«Черный юмор помогает обойти табу и разрушить все возможные барьеры. Мне бывает трудно, но я стараюсь сохранить его в неприкосновенности, несмотря на невзгоды. „Давайте примем это и таким образом изменим ситуацию“, — так может сказать себе каждый. Это правда. И это нормально», — заявил Фокс.

Кадр из х/ф «Назад в будущее». реж.: Роберт Земекис, 1985 г.

Актер добавил — он верит, что однажды появится лекарство, которое навсегда изменит судьбы людей с Паркинсоном. Его фонд постоянно работает над поиском такого средства.

Болезнь Фокса проявилась достаточно рано, в 29 лет, сегодня он уже с трудом передвигается, изменился внешне. В первое время он пытался скрыть недуг от близких, из-за этого начал пить. Но стоило сообщить родным, как все стало на свои места. Семью болезнь не отняла. Артист женат на возлюбленной Трейси Поллан уже 36 лет, у пары четверо детей. Супруги не боятся выходов в свет и откровенных интервью — если их методы борьбы кому-нибудь помогут, лучшей награды и быть не моет.

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