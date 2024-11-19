«Походила на маленького птенца»: бурятские врачи выходили ребенка весом 850 граммов

Бурятские врачи выходили ребенка весом 850 граммов
Фото: 5-tv.ru
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Малышка Ульяна появилась на свет на 28 неделе, ее рост составлял всего 34 сантиметра.
Бурятские врачи выходили ребенка, родившегося с весом меньше килограмма. Об этом сообщает KP.RU.
Малышка Ульяна появилась на свет на 28 неделе, ее вес составлял всего 850 граммов, а рост — 34 сантиметра. Родители девочки Анастасия и Андрей Курицыны были не готовы к такой ситуации.
«Вторая беременность, как и первая, была запланированной и желанной. Но вот протекала она неспокойно. В тот период в семью одна за одной приходили плохие новости, я сильно переживала», — рассказала Анастасия.
На седьмом месяце беременности роженице пришлось сделать экстренное кесарево сечение по показаниям здоровья. На тот момент Ульяна даже не могла самостоятельно дышать. Однако промедление грозило гибелью и матери, и малыша, и врачи пошли на риск.
«Она была такая крохотная! Чуть больше, чем ладонь руки. Дочь походила на маленького птенца!» — вспомнила Курицына.
С этого момента началась борьба за выживание Ульяны. Спустя почти четыре месяца усилий врачей девочку выписали из родильного дома. Мать малышки вспоминает то время с ужасом, отмечая, что первые дни плакала, а потом взяла себя в руки и поняла, что главное — это жизнь дочери. Она была готова принять любой диагноз малышки.
К счастью, несмотря на опасения, Ульяна растет здоровой девочкой и почти не отстает от своих сверстников. Сейчас ей уже два года и четыре месяца. Малышка отличается улыбчивостью и активностью, что несказанно радует родителей. Семья Курицыных безмерно благодарна врачам, которые упорно боролись за возможность их дочери жить.
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