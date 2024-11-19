Загадочный вирус: как вода из кулера может нанести вред здоровью

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 55 0

Роспотребнадзор: у детей из московской школы обнаружили РНК норовируса II типа

Загадочный вирус: как питьевая вода может нанести вред здоровью

Фото: 5-tv.ru

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Именно таким образом несколько московских школьников заразились опасной инфекцией.

Вода в кулере является благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий. Именно она стала источником заражения московских школьников норовирусом. Об этом врач-инфекционист, гастроэнтеролог Савелий Базаров рассказал URA.RU.

Норовирус представляет собой кишечную инфекцию, которая имеет отличную выживаемость в разных условиях. От него не так легко избавиться, поэтому крайне важно соблюдать все предписания по очистке воды при подготовке ее к употреблению.

Норовирусом заразились несколько московских школьников, которые пили воду из кулера в учебном заведении. Ребята почувствовали странный вкус, но не придали этому значения, а когда их самочувствие ухудшилось, пожаловались взрослым. Представители Роспотребнадзора взяли пробы и выявили РНК этого вируса II типа.

«Он может распространяться через пищу, воду и даже при контакте с зараженными поверхностями. Кулер мог стать идеальной средой для передачи вируса, если не соблюдались санитарные нормы при его обслуживании», — объяснил Базаров.

Основными симптомами заболевания являются многократная рвота, диарея, тошнота и повышение температуры тела в некоторых случаях. В таких случаях стоит незамедлительно обратиться к врачу и пить больше жидкости, так как происходит сильное обезвоживания организма.

Ранее 5-tv.ru сообщил к чему приводит курение электронных сигарет.

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