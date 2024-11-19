В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка

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Они затолкали мальчика в машину и потребовали выкуп.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Ленобласти полиция задержала всех участников группы по громкому делу о похищении подростка и вымогательстве у него денег.

В Ломоносове неизвестные посреди бела дня затолкали школьника в автомобиль, несколько часов катали по городу и требовали выкуп — 30 тысяч рублей. Ребенок сумел убедить их, что нужная сумма есть у матери. Однако, чтобы получить перевод, он должен выйти из салона и позвонить ей. Как только мальчик выбрался из салона, он бросился бежать и сообщил обо всем родителям.

Сначала удалось поймать одного злоумышленника, затем вышли на его пособников. Примечательно, что все они уже были ранее судимы. В их послужном списке грабежи, кражи и угон автомобиля. Теперь им грозит еще одна статья — «Похищение человека».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Краснодаре мужчина пытался увести девочку с детской площадки. Родители школьницы подозревают, что он долго выбирал жертву.

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