«Он был лидером»: участник «На-На» Жеребкин рассказал о вкладе Левкина в творчество группы

Близкие, родные, друзья и коллеги пришли проститься с бывшим солистом популярного музыкального коллектива.

Бывший солист поп-группы «На-На» Владимир Левкин, умерший от онкологии, был искренним и добрым человеком. Он вложил очень много в коллектив. Об этом рассказал участник музыкального коллектива Вячеслав Жеребкин в беседе с 5-tv.ru.

«Конечно, он внес в группу (вклад. — Прим. ред.). Конечно, он был вообще лидером. Вел концерты, много пел. Конечно, очень много вложил в творчество группы своим голосом, своей внешностью. Все говорят, что золотой состав. Ну, может быть, конечно», — сказал он.

Жеребкин подчеркнул, что Левкин был очень и искренним человеком. Последний раз они общались примерно полгода назад. Музыканты встретились на съемках передачи. При этом участник «На-На» отметил, что с Левкиным дружил и общался.

Музыкант Владимир Левкин ушел из жизни в стенах больницы в возрасте 57 лет после длительной борьбы с онкологией. На некоторое время ему удалось приостановить страшную болезнь и вернуться к полноценной жизни. Однако рак снова настиг певца менее чем через десять лет.

Как прежде писал 5-tv.ru, уход Левкина оставил глубокую рану в сердцах миллионов поклонников и друзей. Этот талантливый певец не только завораживал своих зрителей необыкновенным голосом и харизмой, но и дарил радость и вдохновение, пробуждая в каждом искренние эмоции. Его песни звучали на праздниках и торжествах, становясь «саундтреком» к важным моментам жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония прощания с экс-солистом «На-На» Владимиром Левкиным проходит в Москве.