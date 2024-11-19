Церемония прощания с экс-солистом «На-На» Владимиром Левкиным проходит в Москве

В Москве проходит церемония прощание с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным, умершим от лейкоза в 57 лет. Кадры из большого траурного зала Троекуровского кладбища публикует 5-tv.ru.

Проститься с артистом пришли его родственники, друзья, поклонники и коллеги. Среди них — певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, участник группы «Корни» Александр Бердников, музыкант «Группы 312» Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта.

Музыкант Владимир Левкин ушел из жизни в стенах больницы в возрасте 57 лет после длительной борьбы с онкологией. На некоторое время ему удалось приостановить страшную болезнь и вернуться к полноценной жизни. Однако рак снова настиг певца менее чем через десять лет.

Как прежде писал 5-tv.ru, уход Левкина оставил глубокую рану в сердцах миллионов поклонников и друзей. Этот талантливый певец не только завораживал своих зрителей необыкновенным голосом и харизмой, но и дарил радость и вдохновение, пробуждая в каждом искренние эмоции. Его песни звучали на праздниках и торжествах, становясь «саундтреком» к важным моментам жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Левкин перед смертью страдал от отсутствия общения с продюсером Бари Алибасовым. Артист надеялся вскоре увидеть новые витки творчества давнего друга.