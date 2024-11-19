Ни критики, ни осуждений: саммит G20 показал смягчение позиции по России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 84 0

EADaily: Саммит G20 показал снижение поддержки Украины и критики России

Ни критики, ни осуждений: саммит G20 показал смягчение позиции по России

Фото: Reuters/MANUEL BALCE CENETA

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В итоговый документ встречи вошел лишь один параграф, посвященный конфликту на Украине.

Крупнейшие экономики мира на саммите G20 в Рио-де-Жанейро сигнализировали об ослаблении поддержки Украины, смягчив в совместной декларации критику российской спецоперации и ограничившись общими формулировками о «человеческих страданиях», вызванных конфликтом. Об этом с сожалением говорится в статье британской Financial Times, перевод которой публикует EADaily.

Отмечается, что на встрече «двадцатки», куда входят такие важнейшие союзники Украины, как США, Великобритания, Франция и Германия, было согласовано крайне сдержанное заявление, в котором были упомянуты лишь «отрицательные последствия конфликта» и приветствовались «инициативы в поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

При этом в коммюнике прошлогоднего саммита G20 в Нью-Дели вошли осуждения ядерных угроз, связанных с Украиной, и требования прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру, напоминает издание.

Также оно обращает внимание, что в итоговый документ саммита в Рио вошел лишь один параграф, посвященный конфликту на Украине, тогда как в прошлом году их было семь.

В Рио-де-Жанейро проходит саммит G20, куда съехались 40 делегаций из разных стран мира и 15 международных организаций. Мероприятие посвящено построению справедливого мира и устойчивой планеты.

В ходе прошлогодней встречи и переговоров состав G20 расширился, приняв Африканский союз. Это свидетельствует о признании Западом усиления политического и экономического влияния стран Глобального Юга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Рио-де-Жанейро специально искал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы пожать ему руку.

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