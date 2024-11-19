Искал глазами: Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 144 0

Bloomberg: Макрон искал Лаврова на саммите G20 ради рукопожатия

Фото, видео: Reuters/Ricardo Moraes; 5-tv.ru

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В Рио-де-Жанейро проходит саммит «Большой двадцатки», куда съехались 40 делегаций из разных стран мира и еще 15 международных организаций.

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации агентства, французский лидер специально искал Лаврова, чтобы с ним поздороваться.

«Макрон разыскал министра иностранных дел России Сергея Лаврова и пожал ему руку на саммите G20», — говорится в публикации.

В Рио-де-Жанейро проходит саммит G20, куда съехались 40 делегаций из разных стран мира и еще 15 международных организаций. Нынешний саммит будет посвящен построению справедливого мира и устойчивой планеты.

В ходе прошлогодней встречи и переговоров состав G20 расширился. В него вошел Африканский союз. Это свидетельствует о признании Западом усиления политического и экономического влияния стран Глобального Юга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем запомнился первый день саммита G20 в Бразилии.

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