Пищевой мусор или стимулятор мозга? Как на самом деле действует сахар на организм

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 72 0

Отказ от сахара через три недели приведет к улучшению работы ЖКТ

Пищевой мусор или стимулятор: мозга как на самом деле действует сахар на организм

Фото: 5-tv.ru

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Отказавшись от сладостей на несколько недель, можно заметить значительные изменения.

Сахар по праву можно считать наркотиком. Об этом старший преподаватель кафедры фармакологии Андрей Кондрахин рассказал aif.ru

Считается, что сахар и алкоголь активируют одни и те же рецепторы в мозге, что объясняет, почему человек может испытывать схожие ощущения удовольствия от обоих этих веществ. Оба компонента стимулируют выброс дофамина — нейромедиатора, отвечающего за чувство наслаждения и награды. Это связывает употребление сахара и алкоголя с удовлетворением, что может приводить к образованию зависимостей.

«Поэтому для нашего организма сахар вреден. Это быстро насыщаемые углеводы. Они начинают проникать в организм уже в ротовой полости, достигают головного мозга, а он получает приливы радости и удовольствия», — отметил эксперт.

Кондрахин также подметил, что сахар является быстрым углеводом, который не только не приносит ничего полезного в организм, но и способствует ожирению. Отказавшись от сладостей на несколько недель, можно заметить значительные изменения в своем организме. Значительно улучшится работа желудочно-кишечного тракта, нормализуется настроение, а мозг станет работать эффективнее, несмотря на все заверения, что стимулирует его глюкоза.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ни в коем случае нельзя делать при боли в животе.

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