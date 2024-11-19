«Трагедия нашей группы»: «Иванушки International» вспоминают умершего Яковлева

Певец скончался в реанимации, не приходя в сознание. Ему было всего 47 лет.

Участники музыкальной группы «Иванушки International» вспоминают бывшего солиста Олега Яковлева, который умер в 2017 году.

«Олежка. 15 лет вместе по городам и весям. Еще одна трагедия нашей группы. Сегодня тебе бы тоже было 55. Помним тебя», — такой пост в своем личном блоге опубликовал солист группы Кирилл Андреев.

В понедельник, 18 ноября, Олегу Яковлеву могло бы исполниться 55 лет.

Несмотря на то, что исполнитель скончался в 2017 году, точной причины его смерти до сих пор никто не знает. Доподлинно известно, что 28 июня 2017 года Яковлев был госпитализирован в реанимацию, а в 07:00 29 июня он скончался от остановки сердца, не приходя в сознание.

Предположительно, после провала сольной карьеры певец стал злоупотреблять алкоголем, что привело к обострению цирроза печени.

Олег Яковлев ушел из жизни в возрасте 47 лет. Он был не женат и не имел детей, поэтому все наследство отошло к его племяннице Татьяне и университетскому другу, актеру Роману Радову.

Ранее 5-tv.ru сообщал новую версию причины смерти двух солистов «Иванушек».