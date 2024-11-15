У них много общего: новая версия причины смерти двух солистов «Иванушек»

Возможно ли, что в обрушившихся на коллектив трагедиях, виновны поклонницы?

Магия, приворот и другие мистические козни стали причиной смерти солистов популярной группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева. Такое мнение высказала в интервью NEWS.ru экстрасенс Дарья Миронова. Она заявила, что музыкантов прокляли, скорее всего, их поклонницы. Она отметила, что речь может идти как о проклятии, так и привороте со стороны фанаток.

«Конечно, это неслучайно. Это может быть не только проклятием. Ребятам молодые девчонки могут делать приворот, дарить, бросать мягкие игрушки, в них могут находиться приворотные вещи», — сказала Миронова.

Между умершими солистами «Иванушек» много общего. Они родились в ноябре 1969 года с разницей в неделю под знаком зодиака Скорпион. По словам экстрасенса, это энергетически тяжелый месяц, да и год не самый благополучный. Как отметила эксперт, числа 6 и 9 в дате говорят о подверженности сильным переживаниям.

«Их сожгла их же чувственная страсть, их эмоции», — заключила Миронова.

Экстрасенс уверена, что любой публичный человек должен себя защищать, например, вещами из серебра с лунным камнем. Она также предупредила об опасности нынешнюю «замену» ушедшим солистам — Кирилла Туриченко. Его романтическая энергетика очень схожа с качествами Яковлева и Сорина, необходима осторожность.

Игорь Сорин был госпитализирован в тяжелейшем состоянии после падения с высоты шестого этажа. Он говорил, что прыгнул сам, но не мог объяснить почему. 28-летнего артиста оперировали несколько часов, успешно, но сердце не выдержало перегрузки. Его не стало 4 сентября 1998 года. Олег Яковлев скончался в 47 лет от пневмонии на фоне цирроза печени 29 июня 2017 года.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru бессменный солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов призвал молодежь бежать из жестокого мира шоу-бизнеса.