Слегли все: Катя Жужа рассказала об эпидемии гриппа в семье

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 80 0

Вся семья экс-звезды «Дома-2» Кати Жужи заболела гриппом

«Слегла вся семья»: Катя Жужа рассказала об эпидемии гриппа среди родных

Фото: Instagram*/katyajuja555

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Заболела даже собака знаменитости, а хомяк и вовсе умер.

Экс-звезда «Дома-2» и мать четверых детей Катя Жужа после долгого перерыва вышла на связь с подписчиками и сообщила неприятную новость: все ее близкие слегли с гриппом.

«Если думаете, как я и где, скажу одно: я в шоке! Слегла вся наша семья! Особенно дети… У Алекса грипп, температура 39,6. Рвота и пропал аппетит… Вчера хотели даже госпитализировать. Максим следом за Алексом заболел. Навалилось одно на другое. Собака тоже заболела, а вчера еще и хомяк умер», — поделилась 36-летняя брюнетка.

Также Жужа показала медицинские препараты и витамины, которые ее близкие принимают строго по расписанию, спасаясь от болезни.

Известно, что бывшая участница скандального реалити вместе с семьей проживает в Дубае и путешествует по всему миру. Недавно она отдыхала в Испании и Италии, после чего отправилась в Монако, где проходят автогонки ее супруга Артема Маркелова — гонщика «Формулы-1» и наследника миллиардера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Жужа порадовалась за любимую подругу, телеведущую Ксению Бородину, и пожелала ей счастья с блогером Николаем Сердюковым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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