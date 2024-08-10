«Я всегда была за»: Катя Жужа отреагировала на новый роман Ксении Бородиной

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

Катя Жужа поздравила Ксению Бородину со счастливым романом

«Я всегда была за»: Катя Жужа отреагировала на новый роман Ксении Бородиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Сейчас ведущая встречается с блогером Николаем Сердюковым.

Звезда «Дома-2» Катя Жужа порадовалась за любимую подругу телеведущую Ксению Бородину и пожелала звезде счастья с блогером Николаем Сердюковым. Милое послание она опубликовала в своем личном блоге.

Не так давно стало известно, что популярная ведущая начала встречаться с участником реалити-шоу о выживании. Еще несколько лет назад Бородина заверяла, что больше не собирается освещать личную жизнь. Однако теперь с удовольствием делится подробностями красивого романа, а также различными фото и видео со своим возлюбленным.

Некоторые поклонники осудили светскую львицу за «публичность» отношений, но Катя Жужа поспешила защитить подругу. Она отметила, что Ксения Бородина сейчас находится в полной гармонии.

«Я всегда была за эмоции и за любовь. Это очень круто, когда человек испытывает такие чувства, такие эмоции. Особенно когда это взаимно. В их случае это так! Я очень рада за них», — подчеркнула катя

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николай Сердюков впервые подтвердил роман с Ксенией Бородиной.

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