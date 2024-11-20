В Красноярске задержан владелец строительной компании

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Бизнесмен подозревается в мошенничестве и присвоении 71 миллиона рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В Красноярске сегодня задержали короля Госзаказов. Именно так в городе называют главу строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова. Теперь его подозревают в хищении больше 70 миллионов бюджетных рублей. А во время обыска в особняке бизнесмена, следователи поняли, что им следует изучить все контракты, выполненные предпринимателем. Почему — покажет корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Оперативники появились на пороге шикарного особняка Владимира Егорова рано утром. К такому визиту строительный магнат был явно не готов. Главу строительной компании «Сибиряк» заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году «Управление капитального строительства» Красноярска заключило контракт с компанией Егорова на возведение дорожной развязки на Северном шоссе. «Сибиряк» объект построил и сдал в эксплуатацию. Вот только за проделанную работу глава компании захотел больше и буквально сам выписал себе премию из городского бюджета.

Зная о подлоге, уже экс-руководитель «Управления капитального строительства» Александр Мещеряков согласовал документы. За работу строительной компании заплатили почти на треть больше положенного — 292 миллиона рублей.

Сами материалы, из которых сделаны балки дороги, отвечают всем заявленным требованиям, вот только цена почему-то сильно завышена. Бюджету Красноярска эти конструкции обошлись на 70 миллионов рублей дороже.

Строителя Владимира Егорова в Красноярском крае прозвали «королем госзаказов». «Сибиряк» фактически стал главным застройщиком региона: ему достались лакомые контракты на возведение самых крупных объектов Универсиады. Выручка фирмы Егорова только за 2019 год составила почти десять миллиардов рублей.

Егоровы привыкли жить на широкую ногу. Обосновались в самом живописном месте Красноярска, на берегу Енисея. Территория поместья под наблюдением службы охраны. К слову, сторожить было что: всюду предметы роскоши, чего только стоит богатая коллекция наручных часов. При обыске следователи изъяли пять миллионов рублей, более ста тысяч долларов и три тысячи евро, а также два премиальных автомобиля (за 27 и 43 миллиона рублей).

Не исключено, что роскошные машины и богатые интерьеры Владимиру Егорову уже в ближайшие дни придется сменить на автозак и общую камеру следственного изолятора. Бизнесмен задержан, решается вопрос об избрании ему и его подельнику меры пресечения. Егоров вину свою не признает.

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