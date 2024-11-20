В Севастополе выясняют причины пожара в жилом доме

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В Севастополе в результате крупного пожара погиб один человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Один человек погиб, еще один серьезно пострадал.

В Севастополе пожарным потребовалось три часа, чтобы потушить крупный пожар в многоэтажном доме. Огонь вспыхнул в районе семи утра, когда многие еще спали.

Сначала загорелась квартира на пятом этаже, затем пламя стало стремительно распространяться по деревянным балконам. В огне в итоге оказался целый подъезд.

Спасатели вывели людей из здания. Среди них есть пострадавший — это женщина, которая надышалась угарным газом. Ей оказывают помощь в больнице.

Сообщается также об одном погибшем. Очевидцы рассказывают о громких хлопках. На месте сейчас находится корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Где возник пожар, пока неизвестно, но огонь очень быстро распространился по этажам. Выгорели восемь квартир. При помощи пожарных лестниц из горящих помещений удалось спасти 23 человека.

Специалисты сейчас обследуют здание, чтобы понять, насколько серьезно пострадали несущие конструкции и подлежит ли выгоревшая часть восстановлению. Людей пока разместили во пункте временного размещения.

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