«Пусть все будет готово»: Бузова раскрыла, зачем примерила свадебное платье
Певица Ольга Бузова заявила, что выбрала свадебное платье на всякий случай
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На протяжении восьми лет звезда находится в поисках женского счастья.
Певица Ольга Бузова выбрала свадебное платье. Об этом рассказывает портал 7Дней.ru
Артистке 38 лет. Она уже была однажды замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но спустя четыре года их брак распался. С того момента прошло уже восемь лет, а женского счастья Бузова так и не обрела.
Последнее время певица стала провоцировать слухи о предстоящем замужестве, однако личность партнера она упорно сохраняет в тайне. Очередным намеком стала примерка свадебного платья. Звезда объяснила, что хочет быть готова, если желаемое вдруг свершится.
«Мы не строим никаких планов относительно друг друга, глобальных… Но я уже платье померила свадебное, если что. Ну пусть все будет готово на всякий случай», — заявила артистка в соцсетях.
Продолжительное время поклонники Бузовой обсуждают ее возможные отношения с партнером по цеху Олегом Майами. Они проявляют нежность друг к другу на публике. При этом о романе никто из них официально пока не заявлял.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что невестка Валерии раскрыла подробности второй беременности.
- 22 нояб
- Все по-честному: звезды на красной дорожке Реальной премии Music Box
- 19 нояб
- Утро невесты: Ольга Бузова намекнула на скорую свадьбу
- 18 нояб
- «Просто неформатный»: певец Юлиан объяснил свое исчезновение
- 17 нояб
- «Даже не плакал»: Мария Погребняк крестила четвертого сына
- 16 нояб
- «Собственница. Свое никому не отдам» — почему Бузова отказала Филиппу Киркорову
- 16 нояб
- «Относились к этому как разовой акции»: почему никто не верил в успех Бузовой
- 15 нояб
- «Любовь, но не совсем стандартная»: Майами прокомментировал поцелуй с Бузовой
- 15 нояб
- «Это было его предложение»: Бузова раскрыла правду о романе с Олегом Майами
- 15 нояб
- Сто и 1 ребенок: Ольга Бузова может подарить еще одного наследника Павлу Дурову
- 15 нояб
- Страстный поцелуй на сцене: что происходит между Бузовой и Олегом Майами
Читайте также
86%
1.90 107.43
1.35
Нашли ошибку?