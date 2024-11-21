«Пусть все будет готово»: Бузова раскрыла, зачем примерила свадебное платье

На протяжении восьми лет звезда находится в поисках женского счастья.

Певица Ольга Бузова выбрала свадебное платье. Об этом рассказывает портал 7Дней.ru

Артистке 38 лет. Она уже была однажды замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но спустя четыре года их брак распался. С того момента прошло уже восемь лет, а женского счастья Бузова так и не обрела.

Последнее время певица стала провоцировать слухи о предстоящем замужестве, однако личность партнера она упорно сохраняет в тайне. Очередным намеком стала примерка свадебного платья. Звезда объяснила, что хочет быть готова, если желаемое вдруг свершится.

«Мы не строим никаких планов относительно друг друга, глобальных… Но я уже платье померила свадебное, если что. Ну пусть все будет готово на всякий случай», — заявила артистка в соцсетях.

Продолжительное время поклонники Бузовой обсуждают ее возможные отношения с партнером по цеху Олегом Майами. Они проявляют нежность друг к другу на публике. При этом о романе никто из них официально пока не заявлял.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что невестка Валерии раскрыла подробности второй беременности.