«Думала, что умру»: женщина выжила после 10 дней в тайге без еды и воды

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 57 0

Женщина выжила после 10 дней пребывания в тайге без еды и воды

Выжившая после 10 дней в тайге женщина: думала, что уже умру

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Пострадавшей пришлось ампутировать ступни.

Выжившая в тайге в Иркутской области женщина по имени Галина лишилась ступней из-за обморожения. Об этом сообщает RT.

Известно, что пострадавшая работала сторожем на лесозаготовительном предприятии. Однажды она решила недалеко от своей вахты сходить нарвать ягод, но потом сама не заметила, как заблудилась.

В итоге Галина провела в тайге без еды и воды десять дней. Когда женщина уже совсем потеряла силы и готовилась к смерти, ее нашла полиция.

«Думала, что уже умру… а через несколько минут со всех сторон появились мужчины с ружьями», — вспоминала женщина о своем спасении.

В МВД Иркутской области сообщили, что нашли Галину по собачьему лаю, однако до сих пор никто не знает, что это за собака и откуда она появилась в тайге. Сама женщина сказала позже, что также слышала лай.

Вскоре ее доставили в больницу. Выяснилось, что Галина находилась в трех километрах от места своей вахты.

Женщина рассказала, что ей пришлось снять свои сапоги, так как ходить по листве в них было очень сколько. Это решение и привело к обморожению ступней. Теперь медики собираются установить Галине протезы.

О чудесном спасении женщины в тайге стало известно 20 ноября. Незадолго до этого в полицию обратилась ее дочь, заявившая, что ее мама перестала выходить на связь. Поиски женщины длились шесть дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скелет человека нашли в лесу в Петербурге.

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