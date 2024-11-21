«Разрушители мира»: президент Никарагуа осудил политику США

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 62 0

Президент Никарагуа Даниэль Ортега осудил политику США

«Разрушители Мира»: президент Никарагуа осудил политику США

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

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Лидер центральноамериканской страны солидарен с РФ в борьбе с фашизмом и выступает за жизнь и мир.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега осудил политику США и поддержал Россию. Послание главы государства опубликовал новостной портал 19 Digital.

Руководитель центральноамериканской страны назвал Соединенные Штаты ответственными за оккупации, войны и атомные бомбардировки невинных народов.

«Соединенные Штаты Америки, ведущие рабовладельцы, захватчики, интервенты, предатели, самозванцы и очень долго и так далее, увековечивают тупое презрение ко всем нормам международного права и сосуществования», — говорится в послании.

Ортега выразил поддержку России. Он подчеркнул, что Никарагуа солидарна в борьбе РФ против фашизма, что страна осуждает «разрушителей мира» и выступает за спокойствие и безопасность.

«Мы полностью поддерживаем все, что должно быть сделано и делается для обеспечения жизни и мира, священных прав человечества», — написал лидер.

Месяц назад вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо назвала США и НАТО врагами человечества и осудила санкции против России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом.

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