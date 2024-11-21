«Разрушители мира»: президент Никарагуа осудил политику США

Президент Никарагуа Даниэль Ортега осудил политику США
Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria
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Лидер центральноамериканской страны солидарен с РФ в борьбе с фашизмом и выступает за жизнь и мир.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега осудил политику США и поддержал Россию. Послание главы государства опубликовал новостной портал 19 Digital.
Руководитель центральноамериканской страны назвал Соединенные Штаты ответственными за оккупации, войны и атомные бомбардировки невинных народов.
«Соединенные Штаты Америки, ведущие рабовладельцы, захватчики, интервенты, предатели, самозванцы и очень долго и так далее, увековечивают тупое презрение ко всем нормам международного права и сосуществования», — говорится в послании.
Ортега выразил поддержку России. Он подчеркнул, что Никарагуа солидарна в борьбе РФ против фашизма, что страна осуждает «разрушителей мира» и выступает за спокойствие и безопасность.
«Мы полностью поддерживаем все, что должно быть сделано и делается для обеспечения жизни и мира, священных прав человечества», — написал лидер.
Месяц назад вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо назвала США и НАТО врагами человечества и осудила санкции против России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом.
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