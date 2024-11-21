«Приемлемые условия»: в США заявили, что готовы к обмену ядерными ударами

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Бьюкенен: США допускают обмен ядерными ударами, если сохранится часть арсенала

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Вашингтоне утверждают, что не хотели бы использовать ЯО, однако готовы пойти на это.

В США всерьез допускают обмен ядерными ударами. Об этом заявил представитель Стратегического командования Пентагона. Он подчеркнул, что в Вашингтоне хоть и не хотят ядерной войны, но все же готовы ударить, если Штаты сохранят часть своего стратегического арсенала для сдерживания противников.

«Когда мы говорим о неядерных и ядерных средствах, то мы, конечно, не хотели бы проводить обмен ударами, не правда ли? Но думаю, все согласятся с тем, что, если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — заявил представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен.

Тем временем президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Указ вступил в силу со дня его подписания. В документе говорится об основах государственной политики в области ядерного сдерживания с целью привести их в соответствие с нынешней обстановкой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, текст доктрины очень важен, его должны проанализировать в России и за рубежом. Прежде 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях РФ может применить ЯО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на каких условиях Трамп может передать Украине ядерное оружие.

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