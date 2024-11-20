На Западе полагают, что такой вариант развития событий возможен.

Набравший большинство голосов на выборах лидера США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие (ЯО). Об этом сообщил военный эксперт Николас Драммонд в беседе с британским изданием Express.

«Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. (Президент* Незалежной Владимир. — Прим. ред.) Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву», — сказал он.

Драммонд полагает, что Трамп может передать киевскому режиму ЯО в том случае, если Украина откажется вступать в состав Североатлантического альянса.

Прежде газета The Times сообщила со ссылкой на секретный доклад исследовательского института для Минобороны Украины, что киевский режим в короткие сроки может изготовить значительное количество ядерных боеприпасов. Незалежная открестилась от этих планов, хотя Зеленский публично ставил Западу ультиматум: или Незалежную берут в НАТО, или украинские специалисты попробуют самостоятельно изготовить бомбу. Причем предполагалось, что оружие это будет не особо мощным — примерно две килотонны, а использовать для изготовления будут топливо атомных станций.

Тем временем президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Указ вступил в силу со дня его подписания. В документе говорится об основах государственной политики в области ядерного сдерживания с целью привести их в соответствие с нынешней обстановкой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, текст доктрины очень важен, его должны проанализировать в России и за рубежом. Прежде 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях РФ может применить ЯО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев может создать ядерную бомбу в случае сокращения помощи США.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.