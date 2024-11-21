Морально и физически: одиночество может пошатнуть здоровье человека

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 57 0

Психолог Соломеина: одиночество повышает уровень тревоги

Как перст: одиночество может пошатнуть физическое здоровье человека

Фото: 5-tv.ru

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Нераспознанные эмоции могут спровоцировать болезни не только духа, но и тела.

Одиночество человека может отразиться на его физическом здоровье. Об этом изданию «Известия» рассказала клинический и детский психолог Елена Соломеина.

По словам специалиста, люди, чувствующие себя одинокими, не стремятся разобраться с тем, какие эмоциональные состояния у них бывают. А эмоции в таком случае часто однообразные и глубокие, при этом у человека нет возможности транслировать и принимать их.

«Часто эмоции остаются нераспознанными, а если их и распознают, то точек приложения эмоциональных состояний не находится. Запертая эмоция и накопленный аффект почти всегда являются причиной соматических заболеваний», — поясняет врач.

Одиночество — это ограничение социальных контактов. По мнению психолога, человек, который попал в такие рамки, снижает критичность к уровню своей рефлексии, но повышает уровень тревоги.

Одиночество, как уверяет эксперт, часто связывают с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также мозга.

Соматические — это телесные недуги, противоположные психическим заболеваниям.

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