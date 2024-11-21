Марина Федункив впервые стала мамой

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 167 0

Пол малыша артистка пока не раскрывает.

Марина Федункив впервые стала мамой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда Comedy Woman, актриса и телеведущая Марина Федункив впервые стала мамой. Об этом сообщает StarHit.ru со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, 53-летняя артистка родила первенца еще в октябре.

«Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса», — сообщили изданию в окружении молодой мамы.

При этом пол новорожденного Федункив пока не раскрывает.

Сама артистка ни разу не комментировала новости о своей беременности и рождении ребенка, однако и не опровергала эти слухи.

Федункив была замужем трижды, но ни с одним из предыдущих супругов детей у комикессы не было. Третьим избранником звезды стал итальянский предприниматель Стефано Маджи. Пара расписалась в августе 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федункив рассказала о сложных отношениях с матерью и детстве. По словам Федункив, отец и мать отказались от нее, когда малышке было всего полгода. Девочку передали на воспитание бабушке и дедушке и, как вспоминает Марина, благодаря их любви ее детство было очень счастливым.

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