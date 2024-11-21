Путин и премьер Ирака обсудили сотрудничество Москвы и Багдада

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Путин обсудил с премьером Ирака взаимодействие стран в формате ОПЕК+

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Главной темой стало взаимодействие стран в формате ОПЕК+.

Совместная работа России и Ирака в формате ОПЕК+ плюс стала одной из главных тем сегодняшнего телефонного разговора Владимира Путина с иракским премьер-министром Мухаммедом Ас-Судани.

Обе страны вносят значительный вклад в стабильность всего мирового рынка, поэтому сотрудничество в этой сфере несет глобальный характер. Обсудили также проекты в области энергетики, расширение торгово-экономических и транспортно-логистических связей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова оказать поддержку Центральноафриканской республике (ЦАР) в вопросах безопасности, в том числе в противодействии террористическим угрозам. Об этом, а также о сотрудничестве стран в других сферах шла речь во время телефонного разговора Владимира Путина с президентом ЦАР. Фостен-Арканж Туадера поблагодарил российского лидера за помощь.

Также во время диалога обсудили будущую работу, которую намерены провести для укрепления гуманитарных связей.

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