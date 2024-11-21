Суд приговорил к двум годам колонии обвиняемого в краже у актрисы Рутберг

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 56 0

Ущерб составил около 2,5 миллиона рублей.

Суд приговорил к двум годам колонии обвиняемого в краже у актрисы Юлии Рутберг

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор обвиняемому в краже из квартиры народной артистки РФ Юлии Рутберг. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

«Лишение свободы на два года, иск удовлетворен частично, в пользу Рутберг взысканию подлежит 1 720 410 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Кража произошла 3 сентября 2023 года. Следствию удалось установить, что злоумышленник повредил замок входной двери, проник в квартиру Рутберг в центре Москвы, откуда похитил 2,4 миллиона рублей — в российской и иностранной валюте. Сама актриса в это время находилась на гастролях в Иркутске.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», его удалось задержать на следующий день после ограбления.

Заявление в полицию написал сын артистки. Сперва правоохранители подозревали в краже домработницу Рутберг, однако сама Юлия сразу заявила, что ее помощница невиновна.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с подозреваемым в краже почти 2,5 миллиона у актрисы Рутберг.

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