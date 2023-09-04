Полиция показала подозреваемого в краже почти 2,5 миллиона у актрисы Рутберг

Московские полицейские задержали подозреваемого в краже почти 2,5 миллиона рублей из дома актрисы Юлии Рутберг. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

След полицейских лег на 37-летнего мужчину. По предварительной информации, он сломал замок и проник в квартиру одной из квартир в доме, расположенном на Смоленской-Сенной площади. Ведомство также показало кадры с возможным преступником. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент его проникновения.

Злоумышленник вынес из квартиры рубли и иностранную валюту. Общая сумма пропавших средств составила порядка 2,5 миллиона рублей. При задержании у мужчины была изъята часть похищенных денег.

Следствие возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за кражу. Задержан фигурант был в соответствии со статьей о порядке задержания подозреваемых, отметили в полиции.

Ранее источник 5-tv.ru рассказал, что ценности из квартиры Рутберг были вынесены пока та находилась на гастролях. По ее словам, полиция считает, что в преступлении могла быть замешана домработница актрисы, однако сама Рутберг ее причастность к случившемуся отрицает.

Ранее 5-tv.ru писал, что старший сын Градского не верит, что его мачеху обокрали.